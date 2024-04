Alto contraste

O motorista Marcelo Lira, que ganhou destaque como um dos suspeitos de envolvimento no caso que resultou no assassinato de duas adolescentes de 16 anos em Serrambi (PE), deu uma entrevista para o Doc Investigação. Na conversa, ele afirmou que as provas contra ele foram plantadas no seu veículo.