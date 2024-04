Thais Furlan conversa com peritos para investigar causa da morte de Juliana Ruas | Doc Investigação A psiquiatra morreu por asfixia após aspirar o próprio vômito, mas o que permitiu que essa asfixia acontecesse?

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A repórter investigativa Thais Furlan conversou com peritos e investigadores para solucionar o mistério em torno da morte de Juliana Ruas Al-Aouar, psiquiatra e esposa do ex-prefeito de Catuji (MG), Fúvio Serafim. Os laudos mostram que Juliana morreu asfixiada após aspirar o próprio vômito, mas duas lesões no corpo dela contam melhor como e por que essa asfixia aconteceu.