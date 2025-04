50 por 1: Alvaro conhece o pico de 600 m de altura que é um dos lugares mais visitados da África

O viajante do Domingo Espetacular segue sua viagem por paisagens exuberantes, sabores e cultura do continente africano. No último dia no Congo, Alvaro conhece um mercado de rua que atrai turistas do mundo inteiro. No Gabão, ele faz um safári noturno e encontra o menor crocodilo do mundo. A viagem continua até São Tomé e Príncipe, onde está um dos mais imponentes ícones do ecoturismo africano: o pico do Cão Grande. Embarque nessa aventura!



