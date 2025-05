50 por 1: Álvaro Garnero explora a costa oeste da África e visita reserva de chimpanzés selvagens

Em mais uma aventura do 50x1, Álvaro Garnero visitou uma reserva de chimpanzés selvagens, em Serra Leoa. Nesse último episódio da jornada pela costa oeste da África, o viajante também vai conhecer um monumento que pesa sete mil toneladas. E esse monumento fica bem em frente a uma árvore com mais de 70 metros de altura, que tem uma história emocionante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!