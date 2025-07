50 por 1: Alvaro Garnero explora as montanhas coloridas do deserto do Atacama, no Chile

A jornada de Alvaro Garnero deste domingo (27) vai surpreender quem acha que um deserto é formado apenas por uma paisagem monocromática. Diretamente do Chile, o viajante do Domingo Espetacular revela as belezas do Atacama, um lugar que impressiona pelas belezas naturais e, sobretudo, pelas cores. Neste episódio do 50 por 1, Alvaro mostra as curiosidades da região e visita as montanhas do Vale do Arco-Íris. Acompanhe!



