50 por 1: Álvaro Garnero explora os paraísos de Porto de Galinhas, em Pernambuco

Nesta edição do 50 por 1, Álvaro Garnero desembarca em Porto de Galinhas, a 60 quilômetros de Recife, em Pernambuco. O apresentador desvenda os paraísos do litoral do nordeste, mostra um bangalô em spa conceituado com diária de R$ 6 mil e, ainda, o manguezal de Maracaípe, conhecido por ser o berçário de cavalos-marinhos. Assista!



