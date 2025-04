50 por 1: Alvaro Garnero faz cruzeiro para a África e desvenda a cultura da Angola e do Congo

Neste episódio do 50 por 1, Alvaro Garnero embarca em um cruzeiro rumo à Costa Oeste da África. Em alto-mar, ele desvenda os bastidores do navio, onde é impossível se sentir entediado. Já em terra firme, o apresentador visita Luanda, a capital da Angola, e explora a rica herança colonial do país, como o Palácio do Ferro e a Fortaleza de São Miguel. A viagem segue para o Congo, onde, pela primeira vez, um navio atraca na região e é recebido com festividades locais. Acompanhe!



