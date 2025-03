50 por 1: Alvaro Garnero visita Quito, no Equador, e vive experiência de estar na 'metade' do mundo

Alvaro Garnero visita Quito, no Equador, e vive a experiência de estar na “metade do mundo”. No primeiro episódio desta nova aventura, o apresentador visita o monumento histórico que atrai turistas de todos os lugares, mostra frutas típicas e sabores exóticos e a cultura de uma das cidades mais altas do globo. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!