50 por 1: Conheça a ‘piscina de crocodilos’ na Gâmbia, onde é possível tratar os animais como pet

No 50x1 desta semana, você inicia a jornada, ao lado de Álvaro Garnero, em Gana. Por lá, é comum que homens bem vestidos dancem enquanto carregam o caixão de um falecido. O empresário ainda visita uma fábrica de caixões no país, que constrói modelos específicos para cada enterro. Já na Gâmbia, Garnero exibe os detalhes da chamada "piscina de crocodilos", com cerca de 100 animais que passam o dia tranquilos, sem atacar ninguém. O lugar é muito procurado por pessoas que têm a curiosidade de tratá-los como um pet, fazendo carinho e tirando fotos bem de perto. Assista!



