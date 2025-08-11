Alvaro Garnero mostra as belezas da capital do Chile, Santiago

Em mais uma aventura, Alvaro Garnero desembarca em Santiago, capital do Chile. A principal cidade do país está aos pés de uma das cadeias montanhosas mais altas do mundo, que se estende por sete quilômetros e sete países. A Cordilheira dos Andes pode ser vista praticamente por toda a cidade. Santiago é rica em história, arte e gastronomia. No episódio do 50 x 1 deste domingo (10), o apresentador conhece um dos restaurantes mais premiados da capital chilena e vai ao Mercadão Central. Acompanhe!



