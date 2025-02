Álvaro Garnero estreia nova temporada do 50 por 1 no Domingo Espetacular O primeiro destino visitado pelo apresentador é o deserto de sal na Bolívia; veja outros destaques deste fim de semana (16) Domingo Espetacular|Do R7 14/02/2025 - 19h38 (Atualizado em 14/02/2025 - 19h38 ) twitter

Uma nova temporada das viagens extraordinárias de Álvaro Garnero, no quadro 50 por 1, estreia neste fim de semana (16), no Domingo Espetacular

Uma nova temporada das viagens extraordinárias de Álvaro Garnero, no quadro 50 por 1, estreia neste fim de semana (16), no Domingo Espetacular. Com a experiência de quem há quase 20 anos divide com o público os roteiros mais incríveis que tem encontrado em suas andanças pelo mundo, nesta nova edição ele promete, mais uma vez, surpreender não apenas com lugares deslumbrantes, mas com uma imersão na cultura de cada região.

Desde o início do projeto do 50 por 1, em 2007, o apresentador já desbravou os destinos mais conhecidos - e também os mais escondidos - do planeta. Álvaro tem um talento especial para apresentar locais bem originais e os costumes mais exóticos. Na primeira temporada, o objetivo era mostrar 50 experiências especiais que Garnero viveu em viagens. O projeto foi muito além e, nos anos seguintes, ele se dedicou a visitar paisagens do Brasil e do mundo, em algumas delas temáticas, como o desafio de dar a volta ao mundo em 80 dias, inspirado na obra clássica de Julio Verne.

Desta vez, após viajar por mais de 140 países, ele pretende dar continuidade ao projeto de revelar as cidades e paisagens que mostrem toda a beleza e diversidade do planeta. “A nova temporada do 50 por 1 chega ainda mais especial, explorando destinos incríveis e experiências que vão além do óbvio. Nosso objetivo sempre foi levar ao público histórias autênticas, cultura e inovação de uma forma única e, desta vez, não será diferente. Estamos prontos para surpreender, conectar e inspirar com novos cenários, personagens e momentos inesquecíveis pelo mundo”, afirma Álvaro.

Na estreia, ele viaja para um dos países vizinhos do Brasil, a Bolívia, que será tema de três episódios do quadro. No primeiro deles, o apresentador desembarca na região de Uyuni, onde está localizado o maior e mais alto deserto de sal do mundo. Lá, ele se hospeda em um hotel feito parcialmente com este mineral, apresenta uma escultura do mesmo material além, claro, de explorar um dos cenários mais diferentes e impactantes que ele já conheceu.

‌



Roberto Cabrini: Revelações do caso Vinicus Gritzbach

Na quinta-feira (12), a Polícia Civil de São Paulo revelou que havia identificado o suspeito de ser o mandante do assassinato de Vinícius Gritzbach, delator do PCC morto a tiros no aeroporto de Guarulhos, em novembro do ano passado. Desde então, uma intensa investigação tem sido realizada para identificar os culpados do crime. Nesta semana, a polícia também montou uma enorme operação para cumprir 20 mandados de busca e apreensão.

Único jornalista a conseguir um depoimento de Gritzbach, numa entrevista em que ele afirmou receber ameaças de morte, Cabrini tem acompanhado de perto os desdobramentos do caso e traz as últimas revelações, além de depoimentos exclusivos da investigação da morte do homem que sabia demais.

‌



Bullying na escola

Um dos colégios mais tradicionais de São Paulo, o Santa Cruz, expulsou quatro alunos, acusados de praticar bullying. A reportagem de Patrícia Ferraz levanta a discussão: como combater a perseguição que crianças e adolescentes sofrem na escola? Um problema sério, mas muitas vezes difícil de detectar, e que pode deixar marcas profundas para a vida toda.

Sequestros forjados

O repórter Diogo Menezes revela um novo tipo de crime na praça: o sequestro forjado. O golpe tem sido aplicado por pessoas que, geralmente, estão endividadas e não conseguem resolver a situação. Para pagar os credores, colocam um plano em prática, fingem estar nas mãos de bandidos e pedem altas quantias à família em troca da suposta libertação.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30 na tela da RECORD.