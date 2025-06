Balão pega fogo no ar e deixa oito mortos em Santa Catarina Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 22/06/2025 - 22h45 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas tragédias envolvendo balões marcaram a semana. A mais grave delas ocorreu neste sábado (21), em Santa Catarina. Na cidade de Praia Grande, no extremo sul do estado, um voo terminou de forma trágica depois que um balão pegou fogo no ar. O piloto contou à polícia que o incêndio teria começado em um maçarico que estava no cesto do balão. Oito pessoas morreram.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz