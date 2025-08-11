Brasil se despede do sambista Arlindo Cruz Arlindo Cruz morreu aos 66 anos após complicações de um AVC Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 17h47 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Arlindo Cruz faleceu aos 66 anos após complicações de um AVC.

Natural do Rio de Janeiro, ele deixou mais de 800 músicas marcantes no samba.

O sambista recebeu apoio incondicional da esposa, Babi Cruz, durante sua doença.

Foi homenageado em velório na quadra do Império Serrano e sepultado no cemitério Jardim da Saudade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O sambista Arlindo Cruz faleceu na sexta-feira (9) aos 66 anos, após enfrentar as consequências de um AVC desde 2017. Natural do Rio de Janeiro, Arlindo deixou um legado com mais de 800 músicas que marcaram o samba brasileiro.

Desde jovem, ele mostrou talento musical ao lado de mestres como Candeia e frequentando rodas de samba no Cacique de Ramos. Destacou-se ao substituir Jorge Aragão no grupo Fundo de Quintal e seguiu carreira solo lançando diversos álbuns. Conhecido como “sambista perfeito”, Arlindo sempre manteve uma ligação com seus antigos companheiros.

Após o AVC em 2017, sua saúde foi severamente afetada. Durante esse período difícil, sua esposa, Babi Cruz, esteve ao seu lado incansavelmente. Arlindo enfrentava outras complicações de saúde e faleceu devido à falência múltipla dos órgãos.

O sambista recebeu homenagens com um velório na quadra do Império Serrano. Seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade. Arlindo Cruz deixa um legado duradouro no samba brasileiro.

