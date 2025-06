Cabrini pega carona com motoboys para cobrir guerra de Israel e Irã O apresentador do Domingo Espetacular estava no meio do trânsito de São Paulo e prestes a perder o voo Domingo Espetacular|Do R7 27/06/2025 - 19h51 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h51 ) twitter

O momento rendeu vários elogios ao apresentador e aos motoboys Reprodução/Instagram

Tudo pelo voo e pela reportagem! Roberto Cabrini provou mais uma vez que é um repórter raiz empenhado em entregar as melhores matérias.

A caminho do aeroporto, o apresentador do Domingo Espetacular ficou preso no trânsito de São Paulo e impossibilitado de chegar a tempo de pegar seu voo para cobrir a guerra entre Israel e Irã.

Felizmente, Cabrini encontrou dois motoboys que salvaram sua viagem com uma carona. Em uma moto estava o jornalista, e na outra, suas bagagens.

Graças à ajuda e a rapidez dos “heróis do trânsito”, ele não perdeu o voo e pôde ir cobrir uma das reportagens mais importantes e arriscadas de sua carreira.

O apresentador registrou o momento e compartilhou nas redes sociais do Domingo Espetacular e recebeu, junto com os motoboys, vários elogios do público nos comentários do post:

“Um mestre que faz tudo pela notícia”, enfatizou um. “Parabéns aos motoqueiros e ao Cabrini”, escreveu outro

“Cabrini é inédito, ilustre! Sou fã desde sempre! Um exemplo de profissional e pessoa”, afirmou mais uma.

Confira o vídeo completo abaixo:

Não perca! Com Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, o Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45, na tela da RECORD.