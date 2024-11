Cabrini traz novas informações sobre o assassinato no aeroporto de Guarulhos No Domingo Espetacular deste fim de semana (17), o público também acompanha entrevista com o corretor de imóveis que acusa Bruno Gagliasso de calote milionário Domingo Espetacular|Do R7 14/11/2024 - 20h16 (Atualizado em 14/11/2024 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Roberto Cabrini traz novas informações sobre assassinato de delator do PCC

Em fevereiro, Roberto Cabrini realizou a única entrevista de Vinicius Gritzbach, assassinado na semana passada numa ação ousada de criminosos no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Após a morte do empresário, o Domingo Espetacular exibiu uma reportagem especial sobre o caso. Na próxima edição do programa, que irá ao ar neste fim de semana (17), o jornalista traz novas informações sobre a execução. A força-tarefa afastou os policiais denunciados na entrevista exclusiva de Gritzbach a Cabrini.

Em um trecho inédito da conversa, o empresário revela: “Me deparei com pessoas que se deixaram levar por dinheiro e se respaldam atrás de uma organização séria”. Quem o matou? Quem mandou executá-lo? A polícia parece estar perto dessas respostas.

Entrevista exclusiva com corretor de imóveis que acusa Bruno Gagliasso de calote

Bruno Gagliasso é acusado de dar um calote de R$ 3 milhões. Ele teria deixado de pagar o valor a Marco Antônio Pinheiro, uma comissão relacionada à venda de uma mansão do artista para um jogador de futebol, acusação que o ator afirma ser mentirosa. A repórter Paloma Poeta entrevista, com exclusividade, o corretor de imóveis que tenta receber o pagamento pelo trabalho que teria realizado. Na conversa, ele explica detalhes do negócio e por que está reivindicando o pagamento.

Parecia promessa de carreira no futebol internacional, mas era golpe

André Azeredo investiga um crime que afeta jovens que sonham com uma carreira no futebol. Um golpista que se apresenta como empresário da bola e convence os pais de que os filhos teriam chance de se tornar profissionais na Alemanha. Famílias pobres investiram o pouco que tinham para que os garotos viajassem, mas eles jamais saíram do Brasil.

‌



Recorde: de 200 surfistas cinquentões na mesma onda

Uma aventura no mar com duzentos surfistas, todos com mais de 50 anos. Eles encaram o desafio de tentar quebrar o recorde mundial de pegar, todos juntos, a mesma onda! O encontro aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. E o repórter Lúcio Sturm também caiu na água e vai contar se eles conseguiram entrar para o livro dos recordes.

Sob comando de Sérgio Aguiar e Camila Busnello, o Domingo Especular vai ao ar às 19h45.