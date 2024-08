Caso Aline Fernanda: veja tudo o que se sabe sobre a brasileira extraditada da Espanha Mulher, que estava na lista vermelha da Interpol, também foi acusada de tentativa de homicídio em Ribeirão Preto (SP); entenda Domingo Espetacular|Do R7 26/08/2024 - 12h53 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h56 ) ‌



Aline Fernanda aguarda julgamento por tentativa de homicídio após extradição da Espanha Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe mais detalhes sobre o caso da brasileira Aline Fernanda de Siqueira Maschietto, de 38 anos, que estava na lista vermelha da Interpol e chegou a ser extraditada da Espanha por episódios vividos na Europa e no Brasil. A mulher foi acusada de tentativa de homicídio em Ribeirão Preto (SP), contra um Diego Lima, que teria conhecido em um aplicativo de relacionamento.

Em entrevista exclusiva a Roberto Cabrini, Aline deu sua versão sobre o que teria acontecido no dia em que entrou em conflito com seu “parceiro de relações sexuais, drogas e bebidas”, como ela denominou. Os dois se conheceram em setembro de 2021 e, em março do ano seguinte, houve o desentendimento que causou a prisão da mulher, que atualmente está na Penitenciária Feminina de Sant’Ana, em São Paulo.

Segundo relatos, a confusão começou porque Aline ficou com ciúmes do seu companheiro ter chamado uma garota de programa para o seu apartamento. Ela contou que começou a questionar a atitude do rapaz e ele a agrediu com um tapa no rosto.

Em seu depoimento, Diego falou que ela foi até a cozinha, pegou duas facas e começou a golpeá-lo. Porém, a acusada contou que o rapaz estava em direção ao faqueiro e chegou a atingir sua perna com a arma branca. Aline também confessou que desferiu diversos golpes pelo corpo do parceiro.

‌



“Quando ele estava indo para o faqueiro, eu sabia que não sairia viva dali. Depois que ele esfaqueou minha perna, peguei uma faca de pão, meus olhos nublaram. Fui para cima dele e dei cinco facadas”, revelou a acusada.

Apesar da violência, Aline disse que não tentou assassinar Diego: “Eu não tentei matá-lo. Se eu quisesse, teria dado 20 facadas no momento que eu estava com ele, porque não tinha mais ninguém no apartamento”.

‌



O caso ainda conta com o depoimento de uma testemunha, que revelou ter escutado uma voz masculina gritando: “Arromba porque ela vai me matar”. Ele ainda disse que quando entrou no quarto, o rapaz estava ferido e segurando os braços da mulher. Diego foi socorrido e Aline negou ajuda médica.

Após o ocorrido no Brasil, Aline foi para a Espanha, onde fez uma acusação grave sobre o filho do presidente da Suprema Corte espanhola, Cándido Conde-Pumpido. “Meu violador foi uma única pessoa. O Cándido. Ele passou de todos os limites comigo”, desabafou a mulher.

‌



No entanto, a brasileira foi detida por falsa acusação. O juiz responsável pelo caso analisou as imagens da câmera de segurança da casa de Cándido, e alegou um cenário muito diferente do narrado por Aline.

Agora, a acusada espera pelo seu julgamento no Brasil, mas afirma que o caso terá uma grande reviravolta.

Assista ao vídeo:

O Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, a partir das 19h45, na tela da RECORD.