Caso brigadeirão: Roberto Cabrini fica frente a frente com a Cigana Esmeralda no Domingo Espetacular No programa deste fim de semana (30), ex-esposa de Tim Maia promete revelações bombásticas sobre a família e Silvia Abravanel conta detalhes do seu novo casamento; veja todos os destaques

Alto contraste

A+

A-

Roberto Cabrini entrevista a Cigana Esmeralda Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (30), Roberto Cabrini fica frente a frente com a “Cigana Esmeralda”, Suyany Breschak, no presídio feminino de Bangu. A mulher é apontada pela polícia como a mentora do crime que resultou na morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond. A suspeita é que ele tenha sido envenenado com um brigadeirão preparado por sua namorada, Júlia Andrade.

O corpo foi encontrado em avançado estágio de decomposição dentro do apartamento onde ele morava, no bairro Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro. Presa há um mês, Suyany decide contar o seu lado da história. A entrevista vai ao ar no Domingo Espetacular. O Câmera Record traz a reportagem completa sobre o caso.

Tim Maia: ex-esposa faz revelação bombástica

A ex-esposa de Tim Maia, Geisa Gomes da Silva, assistiu, nos últimos anos, a uma conturbada disputa judicial entre seus dois filhos mais velhos, Leo e Carmelo. Agora, ela conversa com exclusividade com a repórter Paloma Poeta e promete contar detalhes que podem abalar ainda mais essa relação e cair como uma bomba na família.

Silvia Abravanel: casamento marcado

A apresentadora Carolina Ferraz encontra Silvia Abravanel e traz, em primeira mão, detalhes do casamento da filha de Silvio Santos com o sertanejo Gustavo Moura, da dupla com Rafael. Na entrevista, ela fala sobre a expectativa em torno da nova união e comenta a carreira musical do marido. E ainda conta detalhes da participação no Acerte ou Caia, novo programa de Tom Cavalcante que irá estrear em breve na RECORD.

Publicidade

Pernambucanas: Herança milionária

Há anos, corre na justiça uma verdadeira batalha judicial pelo controle da herança de Anita Harley, maior acionista da rede de varejo Pernambucanas, que está em coma há oito anos. Pela primeira vez, o homem que hoje é responsável por essa fortuna fala sobre a disputa que trava com a própria mãe por todo esse dinheiro. A reportagem é de Raul Dias Filho.

O Domingo Espetacular, neste fim de semana com Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45.

O Câmera Record, com Roberto Cabrini, é exibido às 23h.