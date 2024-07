‘Catfish — Alguém Está Mentindo’ estreia no Domingo Espetacular deste final de semana (21) Reality ajuda pessoas que estão se relacionando virtualmente a descobrirem se o parceiro está realmente falando a verdade Domingo Espetacular|Do R7 19/07/2024 - 19h29 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h29 ) ‌



A produção de Catfish - Alguém está mentindo investiga minunciosamente as mensagens de um casal Divulgação

Tem novidade vindo aí no Domingo Espetacular! A RECORD adquiriu os direitos para exibir o reality americano Catfish — Alguém Está Mentindo, que estreia neste final de semana (21). Sucesso em vários países, a atração mostra a dinâmica — e os perigos — de relacionamentos que se desenvolvem apenas no mundo online. Os apresentadores desta temporada, Nev Schulman e Kamie Crawford, tentam descobrir se as informações que os envolvidos declaram aos parceiros são confiáveis, muitas vezes desmascarando os perfis.

Catfish — Alguém Está Mentindo é um reality show americano que surgiu em 2012 e foi exibido, em duas temporadas, pela MTV. A produção foi inspirada no documentário, de 2010, com o mesmo nome. Os participantes são pessoas que procuram ajuda do programa para saber com quem realmente estão conversando e se relacionando apenas virtualmente, sem nunca terem se encontrado pessoalmente. Desconfiados, eles querem descobrir se os perfis que conhecem são verdadeiros ou falsos.

A produção então investiga minuciosamente a troca de mensagens do casal, com o objetivo de confirmar se a identidade da pessoa do outro lado condiz com a realidade. Ou provar que uma das partes está enganando o outro com um perfil falso que utiliza a conta apenas para obter vantagens financeiras, emocionais ou de qualquer outro tipo sobre a vítima.

No primeiro episódio, “A Informante Misteriosa”, Jesus está conversando com Alexis e eles estão se conhecendo por mensagens. Mas o jovem desconfia que a namorada não está sendo sincera. Eis que surge uma informante, Amanda, que diz que Alexis, na verdade, se chama Nicole. Quem está mentindo? Alexis/Nicole ou Amanda?

Sob o comando de Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, o Domingo Espetacular vai ao ar todo o final de semana, às 19h45.