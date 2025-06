‘Cena de filme de terror’, desabafa pai de jovem esfaqueada por colegas de classe Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, os pais de Melissa Campos revelaram detalhes do dia do crime Domingo Espetacular|Do R7 24/06/2025 - 12h32 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h32 ) twitter

Pais de Melissa relembram o assassinato da filha em uma escola particular em Uberaba (MG) Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular exibiu uma reportagem sobre o caso de Melissa Campos, de 14 anos, que foi morta a facadas por colegas de sala em uma escola particular em Uberaba, no estado de Minas Gerais.

O pai da vítima, Daniel Lacerda Campos, é coordenador e professor de biologia na mesma escola. Em entrevista exclusiva concedida ao lado da esposa, Rosana Agreli Campos, ele relembrou o momento em que foi avisado de que algo havia acontecido com a filha.

“Eu saí correndo, mas nunca imaginei que fosse algo assim… Na hora que eu chego na sala, os professores já estão fazendo os primeiros socorros, mas era uma cena de filme de terror. E, mesmo assim, na hora eu pensei que fosse algo que seria contornado. Então, minha preocupação na hora foi sair da sala e ligar para os bombeiros”.

A mãe recebeu uma ligação do marido avisando sobre o ataque. Muito emocionada, ela revelou o momento em que chegou à escola.

‌



“O Daniel me ligou, eu já estava no caminho da escola, porque busco os meninos na hora do almoço… Ele me falou: ‘Vem rápido, porque aconteceu alguma coisa com a Melissa’. Fui me aproximando da escola, vi todo o movimento: tinha polícia, ambulância… Foi horrível. Quando cheguei, o médico do Samu nos chamou para comunicar que ela tinha vindo a óbito”.

Jovens infratores

Segundo a investigação e o Ministério Público, o motivo do assassinato teria sido inveja. De acordo com colegas, os dois alunos envolvidos eram tímidos e não interagiam muito com os demais da sala. O delegado do caso afirmou que um dos suspeitos disse que o ataque foi motivado pelo fato de Melissa ser ‘muito feliz e popular’.

‌



Tudo teria sido premeditado. Como o uso de celular é proibido na escola por força de uma lei federal, os adolescentes se comunicaram por meio de um caderno, que foi apreendido pela polícia e é hoje a principal prova da premeditação.

Nas anotações, os jovens discutiram planos de fuga e apontaram possíveis vítimas, todas mulheres. Naquele dia, Melissa foi escolhida como alvo, e sua ‘sentença de morte’ foi decidida.

‌



O Domingo Espetacular teve acesso ao conteúdo dessas mensagens. Em um trecho, um dos adolescentes pergunta:

“Por que você trouxe uma faca para a escola?”

“Para matar alguém. Para que mais?”, respondeu o outro.

Após o crime, os dois fugiram. Um deles foi encontrado por funcionários de uma empresa a 6 quilômetros da escola e não demonstrou qualquer arrependimento. O outro foi apreendido com a mãe no dia seguinte.

Sede de justiça

Os dois adolescentes foram representados por ato infracional análogo ao homicídio, com três qualificadoras: motivo torpe, uso de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Eles cumprirão medida socioeducativa em Uberaba por, no máximo, três anos.

Insatisfeita com a decisão judicial, a mãe de Melissa desabafou:

“Só em pensar em algo socioeducativo já é terrível demais para nós. Porque esses meninos sabiam o que estavam fazendo. O fato de serem menores infratores e não poderem ser punidos adequadamente, sendo internados por no máximo três anos, nós consideramos um absurdo, brando demais”.

Os pais dos agressores se recusaram a conceder entrevista. Em nota, a defesa de um deles alegou que o adolescente não teve participação no planejamento do crime.

Confira a reportagem na íntegra:

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 19h30.