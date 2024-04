Comendo Por Aí: Conheça as comidas deliciosas produzidas em Cunha, no interior de SP Tem queijo tábua, queijo batata doce, sorvete de lavanda e muito mais

O Domingo Espetacular caiu na estrada com destino a uma das regiões mais bonitas do interior de São Paulo: o Vale do Paraíba. Foram quase 250 quilômetros até Cunha, a quarta cidade de São Paulo em produção de leite. Por lá, há muitos tipos de queijo: tábua, batata doce, entre outros. E não é só: tem também bolinho e sorvete de lavanda. Veja na reportagem!