Condutor de charrete é preso por atropelamento fatal em Itanhaém Vítima pedalava na praia quando foi atingida; suspeita de racha é investigada Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h12 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h12 )

Exclusivo: pai de jovem atropelada e morta por charrete em praia de SP fala sobre tragédia

Neste fim de semana, Rodinei Rodrigues, de 31 anos, foi preso acusado de conduzir a charrete que atropelou e matou Thalita Hoshino, de 38 anos, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Thalita estava pedalando na praia com uma amiga quando o acidente ocorreu. A polícia investiga o caso como homicídio doloso devido à suspeita de um racha de charretes.

Relatos indicam que dois carros e duas charretes se aproximaram rapidamente das ciclistas. A amiga conseguiu desviar, mas Thalita foi atingida e socorrida em estado grave, falecendo após passar por cirurgia. Rodinei alegou não ter percebido a bicicleta ao cruzar seu caminho na faixa de areia.

A prefeitura de Itanhaém adotou medidas preventivas nas praias, como instalar barreiras para impedir corridas ilegais. O advogado de Rodinei nega sua participação em um racha, afirmando que ele apenas passeava pela praia. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente.

