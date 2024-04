Igão e Mítico abrem as portas do estúdio do ‘Podpah’ | Cantinho Preferido Apresentadores do podcast de sucesso revelam bastidores e presentes de convidados

Quem abre as portas de casa para o Domingo Espetacular desta vez são os apresentadores do podcast ‘Podpah’, Igão e Mítico. Eles mostram o estúdio onde gravam as entrevistas, em São Paulo. Os influenciadores contam o que cada objeto da famosa prateleira significa para a história do podcast e também revelam os bastidores por lá, além de mostrar como funcionam as transmissões ao vivo. Além disso, Igão e Mítico mostram presentes que já receberam de convidados. Tem até recebidinho internacional! Quem será que deu? Vem conferir!