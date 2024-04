Sam Bechara mostra coleção de brincos ‘diferentões’ | Cantinho Preferido

Alto contraste

A influenciadora digital Sam Bechara abriu as portas de sua casa e mostrou o seu quarto que foi decorado com objetos completamente vintage, pura nostalgia! Lá dá para encontrar desde um celular antigo até uma coleção de tiaras com a orelha da Minnie, personagem clássica da Disney. Além disso, tem mais uma coleção que chama atenção no cantinho da Sam, a de brincos ‘diferentões’, tem até brinco de cubo mágico. Confira!