Conheça as causas e principais sintomas da tendinite | O Hospital Responde

Tendinite é a inflamação dos tendões, frequentemente causada principalmente por sobrecarga e movimentos repetitivos. A doença pode afetar áreas como ombros, punhos, cotovelos e joelhos. No O Hospital Responde deste sábado (17), o médico ortopedista do Hospital Moriah, Dr. Álvaro Cho, explica o que é, quais são as causas, sintomas, como prevenir e as opções de tratamento para tendinite. Confira!



