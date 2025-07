Edu Guedes enfrenta câncer no pâncreas, entenda a doença | O Hospital Responde

O apresentador Edu Guedes revelou que foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Ele já iniciou o tratamento e disse estar confiante na recuperação. A doença é uma das mais agressivas e difíceis de serem diagnosticadas precocemente. Os sintomas mais comuns incluem dor abdominal, perda de peso e coloração amarelada da pele. O médico Dácio Quadros Netto, oncologista do Hospital Moriah, traz mais informações sobre esse câncer e os possíveis tratamentos. Acompanhe!



