Infectologista diz como se prevenir de doenças provocadas por enchentes | O Hospital Responde

Diversas cidades brasileiras sofrem com pontos de alagamentos e situações em que a água praticamente tirou os moradores de suas casas. É preciso tomar cuidados com a água da enchente, porque ela pode estar contaminada e pode trazer doenças. Quais doenças as enchentes podem trazer? E os riscos? Como prevenir? No episódio de O Hospital Responde, a médica Camila Miyashiro, infectologista do Hospital Moriah tira essas e outras dúvidas. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!