Pneumonia silenciosa: o perigo que se esconde nos sintomas leves | O Hospital Responde
Atriz Camila Pitanga chegou a se afastar do trabalho por causa da doença
Ao contrário da pneumonia tradicional, a pneumonia silenciosa não apresenta sintomas intensos, como febre alta ou tosse forte. A médica Yáskara Duarte Assis, pneumologista do Hospital Moriah, explica que os sinais são sutis: cansaço extremo, mal-estar, dor leve no corpo, tosse persistente e febre baixa. Por isso, muitas vezes é confundida com uma gripe ou cansaço extremo.
Essa condição afetou a atriz Camila Pitanga em 2024. Ela chegou a se afastar das gravações após sentir cansaço intenso, que inicialmente atribuiu ao excesso de trabalho. Entenda mais e fique atento aos sinais!.
