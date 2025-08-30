Pneumonia silenciosa: o perigo que se esconde nos sintomas leves | O Hospital Responde

Logo R7.com
Domingo Espetacular

Pneumonia silenciosa: o perigo que se esconde nos sintomas leves

Atriz Camila Pitanga chegou a se afastar do trabalho por causa da doença

O Hospital Responde|Do R7

Ao contrário da pneumonia tradicional, a pneumonia silenciosa não apresenta sintomas intensos, como febre alta ou tosse forte. A médica Yáskara Duarte Assis, pneumologista do Hospital Moriah, explica que os sinais são sutis: cansaço extremo, mal-estar, dor leve no corpo, tosse persistente e febre baixa. Por isso, muitas vezes é confundida com uma gripe ou cansaço extremo.

Essa condição afetou a atriz Camila Pitanga em 2024. Ela chegou a se afastar das gravações após sentir cansaço intenso, que inicialmente atribuiu ao excesso de trabalho. Entenda mais e fique atento aos sinais!.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça.

  • Bactérias
  • Crianças
  • Gripe
  • Idosos
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Seca
  • Vacinação

