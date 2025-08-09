Logo R7.com
Pulmão de Pipoca: a doença respiratória silenciosa | O Hospital Responde

A pneumologista do Hospital Moriah, Yáskara Duarte Assis, explica os sintomas e os tratamentos da doença

O Hospital Responde|Do R7

Você já ouviu falar em pulmão de pipoca? O nome curioso se refere a uma condição grave: bronquiolite obliterante, uma doença respiratória rara que pode ser causada pela exposição prolongada ao diacetil, substância presente em aromas artificiais. A médica Yáskara Duarte Assis, pneumologista do Hospital Moriah, explica que a doença causa inflamação e obstrução dos bronquíolos, levando a sintomas como falta de ar, tosse seca e chiado no peito. Acompanhe e veja qual o tratamento!

