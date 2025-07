Saiba quais são os sinais mais comuns da insuficiência cardíaca | O Hospital Responde

A falta de ar constante ou o cansaço excessivo podem ser sinais de insuficiência cardíaca, uma condição que atinge milhões de brasileiros. A doença acontece quando o coração não consegue bombear o sangue da forma correta. O médico Robinson Poffo, cirurgião cardíaco do Hospital Moriah, explica os sintomas e o tratamento. Quanto mais cedo for diagnosticada, melhor! Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!