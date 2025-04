São Paulo confirma primeiro caso de nova variante do vírus Mpox | O Hospital Responde

São Paulo confirmou o primeiro caso de uma nova variante do vírus Mpox. A paciente, de 29 anos, moradora da região metropolitana, teve contato com um parente que veio da República Democrática do Congo, onde há um surto da doença. Mas quais são os sintomas? Como é feita a transmissão? Tem cura? No O Hospital Responde deste sábado (12), a médica Camila Miyashiro, infectologista do Hospital Moriah, tira essa e outras dúvidas. Confira!



