Virginia faz cirurgia para retirar hérnia umbilical; saiba quais são as causas | O Hospital Responde

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou por duas cirurgias no início do ano, uma delas para remover uma hérnia umbilical. Nas redes sociais, a nora do cantor Leonardo mostrou o resultado do procedimento e disse que a condição influenciava a estética de seu umbigo, o que a incomodava. Quais podem ser as causas? A cirurgia é sempre necessária? Pode gerar complicações? Em O Hospital Responde deste sábado (25), Bruno Amantini, cirurgião geral do Hospital Moriah, tira essas e muitas outras dúvidas sobre a condição que levou Virginia para o centro cirúrgico.