Diego Alemão fala sobre processo de reabilitação | Papo Reto

Sextou com Papo Reto nos canais digitais do Domingo Espetacular! Quem participa do quadro é o empresário e ex-participante de reality show Diego Alemão. Ele vai mandar aquele papo direto e reto e responder tudo! Alemão conta o que significa o processo de reabilitação, qual foi a compra mais cara que já fez e o maior sonho que já realizou. Ele também fala da relação com Íris Stefanelli e Fani Pacheco, ex-companheiras de reality. E ainda manda um recado para os fãs e para quem se identifica com a história de superação dele.