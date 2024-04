'É o amor': Graciele Lacerda fala sobre relação com Zezé Di Camargo | Papo Reto A influenciadora também revela se gosta ou foge de polêmicas

Quem participa do Papo Reto é a jornalista e influenciadora: Graciele Lacerda. Ela vai mandar aquele papo direto e reto e responder tudo. Graciele revela se gosta ou foge das polêmicas, qual é o maior sonho dela e também o pior pesadelo. A influenciadora também fala sobre o seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo e qual foi a compra mais cara que já fez. E, será que ela elegeu alguma música do ‘mozão’ como preferida? Vem conferir!