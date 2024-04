MC Ryan SP fala sobre a amizade com MC Kevin e MC Daniel | Papo Reto O "tubarão" também abre o jogo sobre paternidade, se prefere fama ou anonimato e se já se arrependeu de algo

Sextou com Papo Reto. Quem participa do quadro é o cantor MC Ryan SP. Ele vai mandar aquele papo direto e reto e responder tudo. O “tubarão” fala sobre paternidade, se prefere fama ou anonimato e revela se já se arrependeu de alguma polêmica. Ele também fala sobre a amizade com MC Kevin e MC Daniel. Não para por aí, ele também mostra que se garante na dança e manda um passinho bem famoso da internet. Vem conferir!