Péricles revela qual música não sai da sua playlist | Papo Reto

Sextou com mais uma edição do Papo Reto aqui no Domingo Espetacular! Quem participa do quadro é o cantor Péricles, que vai mandar aquele papo direto e reto e soltar a voz por aqui! Pericão participa da edição musical do quadro e revela qual música ele escuta quando está no chuveiro, qual ele não aguenta mais cantar e dedica uma canção para a sua esposa. Qual será aquela música queridinha que ele ama cantar? Vem conferir!