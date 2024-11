‘A música que surge hoje nas periferias é o funk, da mesma forma que foi o pagode’, diz Salgadinho em entrevista ao PodCringe Na edição desta semana, o cantor relembrou sua história musical e até deu uma palinha no cavaquinho para Michael Keller Podcast PodCringe|Do R7 29/10/2024 - 17h52 (Atualizado em 29/10/2024 - 17h55 ) twitter

Salgadinho conversou com Michael Keller sobre as semelhanças do funk e do pagode como música periférica Edu Moraes/RECORD

A edição desta semana do PodCringe, podcast comandado por Michael Keller, já está disponível nos canais da RECORD e do Domingo Espetacular no YouTube. O convidado é um dos grandes nomes do samba e pagode, o cantor Salgadinho.

Ícone do chamado Pagode 90, Salgadinho integrou o grupo Katinguelê, que arrastou multidões pelo Brasil. Hoje o cantor se dedica à carreira solo, além de ser empresário e divulgar novos talentos, principalmente no samba.

Questionado se o pagode andou perdendo muito espaço para outros gêneros musicais, Salgadinho acredita que, como sempre, há lugar para todos os estilos e artistas, mas o foco mudou um pouco. “A música que surge hoje nas periferias é o funk, da mesma forma que foi o pagode. Eles pegaram uma brecha ali, do jovem que não tinha ninguém para conversar com eles. Porque o pagode já não é mais a música da periferia, das favelas, se tornou pop”, analisa ele.

Salgadinho também tem orgulho em dizer que sua geração conseguiu popularizar o pagode e levar o estilo para outras classes. “A gente popularizou isso, na forma de levar para todas as camadas. Começamos na periferia, depois virou classe B e A, e tudo virou samba. Então a gente colocou na prateleira do pop. O samba não era pop, era um nicho. Acho que essa foi nossa grande força do Pagode 90″.

‌



Com mais de três décadas de carreira e considerado um dos grandes cavaquinistas do país, Salgadinho criou a primeira videoaula do instrumento no Brasil. “Primeira videoaula que teve no Brasil, fui eu que criei. Só tinha revistinha. E esse vídeo alcançou muita gente que hoje toca nos grupos mais famosos, os caras estudaram com o meu vídeo. Isso foi em 1993, logo no início do Katinguelê”, pontua o artista.

Salgadinho falou ainda de suas origens na música e revelou que por um tempo não pensava e se dedicar a isso. “Todo ser humano tem o lance da música, né? A música, eu acredito, nos conecta diretamente com Deus. Nunca pensei em trabalhar com isso, em ganhar dinheiro com isso, até o momento que surgiu a oportunidade e eu vi que, realmente, tinha aptidão, que era bom mesmo, aí deu certo (risos)”, diz ele confessando que quando era mais novo sonhou em fazer faculdade de Educação Física.

‌



A entrevista completa de Salgadinho no PodCring e pode ser conferida no canal do Domingo Espetacular no YouTube e no PlayPlus, o streaming da RECORD, onde também estão disponíveis as demais temporadas do podcast.

Confira o PodCringe completo: