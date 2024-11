‘Eu pediria um valor alto, porque não é fácil’, revela Franciely Freduzeski sobre participar novamente de A Fazenda Na edição desta semana do PodCringe, a atriz e psicóloga conversou com Michael Keller sobre sua fibromialgia e falou sobre suas motivações na nova área Podcast PodCringe|Do R7 18/10/2024 - 14h34 (Atualizado em 18/10/2024 - 14h34 ) twitter

Franciely Freduzeski conversou com Michael Keller sobre sua fibromialgia Edu Moraes/RECORD

A edição desta semana do PodCringe, podcast comandado por Michael Keller, já está disponível nos canais da RECORD e do Domingo Espetacular no YouTube. A convidada é a atriz, e agora também psicóloga, Franciely Freduzeski.

Participante da primeira edição de A Fazenda, em 2009, Franciely foi questionada por Keller se toparia entrar no reality novamente e deu uma resposta firme. “Eu iria pedir um valor alto, porque não é fácil, faria umas exigências brabas”, pontuou ela, se divertindo.

A atriz também relembrou o início de sua carreira, os trabalhos que realizou na televisão e o papel das redes sociais em sua vida profissional hoje em dia.

Na entrevista, Franciely explicou um pouco sobre um problema de saúde que demorou a diagnosticar, a fibromialgia, e como isso afetou consideravelmente sua vida por muito tempo. “Eu tinha dor no ombro, no pescoço, dor de cabeça, insônia. Eu fui tendo vários sintomas de fibromialgia, mas nenhum médico me dava o diagnóstico. Passei cinco anos atrás do diagnóstico... Fiz consulta com 27 médicos top, e ninguém descobria!”.

‌



Franciely conta que parou toda sua vida, por conta das dores que sentia. “Eu ia ao médico todos os dias, não conseguia andar, não conseguia sentar, passear com o cachorro. Aí entrei em uma profunda depressão”, desabafou a atriz, revelando que ficou tão mal nesta época que chegou a pensar em suicídio.

“O que me ajudou a não seguir com o plano foi minha mãe ter ficado muito doente e meu filho me segurava para eu não fazer nada de errado. Aí achei um livro na internet, eu li e pensei, ‘não posso fazer isso com a minha mãe’. O livro é o retrato das pessoas que ficam, da família que fica enlutada por quem vai. Ali pensei: ‘não quero isso para o meu filho, para a minha mãe, nem para ninguém.”, revelou Franciely.

‌



Ainda durante o bate-papo, a atriz contou que nesse período ficou sem emprego e resolveu fazer faculdade de psicologia, área pela qual se apaixonou completamente. “Eu me formei este ano, pretendo atuar e já tenho até alguns pacientes que atendo online. E vou para a área da dor, quero cuidar de pacientes que tenham fibromialgia, na parte hospitalar”, diz Franciely, emocionada.

A entrevista completa de Franciely Freduzeski no PodCringe pode ser conferida nos canais da RECORD e do Domingo Espetacular no YouTube, onde também estão disponíveis todos os bate-papos desta terceira temporada do podcast.

Confira o PodCringe completo: