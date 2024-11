‘Fui uma escolha do Gugu’, revela Solange Gomes sobre quadro da banheira nos anos 1990 A modelo e empresária esteve no PodCringe e conversou com Michael Keller sobre sua trajetória, maternidade e algumas polêmicas Podcast PodCringe|Do R7 05/11/2024 - 13h48 (Atualizado em 05/11/2024 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Solange Gomes faz revelações sobre quadro famoso dos anos 1990 Edu Moraes/RECORD

Uma das musas dos anos 1990, e figura marcante no icônico quadro de um programa de televisão, Solange Gomes marcou presença na mais recente edição do PodCringe, podcast apresentado por Michael Keller e disponível nos canais da RECORD e do Domingo Espetacular no YouTube, e no PlayPlus.

Na conversa, Solange relembrou dos tempos de ‘garota da banheira’, quando ficou conhecida em todo o país. “O Gugu me viu desfilando no Carnaval do Rio. E engraçado, depois que ele faleceu que vieram me falar, que eu fui uma escolha do Gugu, pensei que tinha sido uma escolha do Magrão... Foi muito bacana para mim, fiquei surpresa, e lisonjeada, né?”.

A convidada também contou sobre alguns perrengues que passou enquanto atuava no quadro, além de saias-justas com famosos. “Teve alguns convidados, um que inclusive já faleceu, que foi bem atrevido na época. E eu não quis entrar na banheira com o Maguila, tadinho, porque eu achava que ele era muito grande. Fiquei com medo, gente (risos)”, desabafou Solange, ressaltando que foi um quadro emblemático e que marcou uma época na televisão, e destacando o imenso orgulho, admiração e gratidão que sempre teve por Gugu.

Símbolo de sensualidade, Solange também conta para Michael Keller que ficou bastante decepcionada depois que fez seu primeiro ensaio para a revista Playboy. “Eu era muito novinha, tinha 22 anos. Achava que as coisas iam acontecer para mim... Que nada, foi bem diferente! Aí fiquei decepcionada. Achei que fazendo a revista, seria convidada para apresentar um programa de televisão, mas não. Fiquei bem decepcionada na época, muito assustada e chateada”, pontua.

‌



Hoje empresária e escritora, Solange Gomes diz ter muito orgulho de sua trajetória e afirma que nunca ganhou dinheiro o suficiente para ficar rica. “Sou muito honesta com relação a isso. Acho que as pessoas mentem e acho muito ruim você mentir, porque ilude as pessoas que estão querendo chegar no meio artístico”.

Durante o papo, Solange também falou sobre maternidade e a filha, Sthefanie Gomes, fruto de sua relação com o cantor Waguinho, hoje com 24 anos. Ela ainda comentou seu jeito polêmico, a participação em A Fazenda 13 e seu livro infantil.

‌



A entrevista completa de Solange Gomes no PodCringe pode ser acessada nos canais da RECORD e do Domingo Espetacular no YouTube, e no PlayPlus.

Assista à entrevista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5