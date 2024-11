‘Só mais velha fui ter a noção da grandiosidade desse artista’, revela Luciana Mello, sobre seu pai, Jair Rodrigues No PodCringe, a cantora conversou com Michael Keller sobre o legado deixado pelo cantor e falou sobre as dificuldades de viver de música no Brasil Podcast PodCringe|Do R7 14/10/2024 - 19h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 19h12 ) twitter

Luciana Mello conversou com Michael Keller sobre a importância de seu pai na música

Já está disponível mais um episódio inédito do PodCringe, podcast apresentado por Michael Keller nos canais da RECORD e do Domingo Espetacular no YouTube. E a convidada desta vez é a cantora Luciana Mello, que bateu um longo papo com o jornalista e falou sobre vários assuntos.

Como não podia deixar de ser, Luciana relembrou o legado deixado por seu pai, Jair Rodrigues, que faleceu em maio de 2014. Questionada por Keller sobre quando ela percebeu a importância de Jairzão para a MPB, a cantora revelou que, na adolescência, achava surreal quando lhe perguntavam como era ser filha dele. “A gente não tinha muito essa noção. Só depois, mais velha, fui ter a noção da grandiosidade desse artista. E muito mais tarde, já bem adulta, de saber a importância desse cara para a música brasileira. As pessoas falam muito da alegria dele, mas ninguém tem ideia da potência e do que ele representa até hoje, mesmo que tenha passado para outro plano”.

Em outro momento da conversa, Luciana pontuou que tenta não se abalar com as críticas sobre seu trabalho e afirma que, na opinião dela, é muito complicado criticar qualquer tipo de arte. “A arte é do coração de cada um, da criação, é a referência que você traz. Posso não consumir, não gostar, mas é a arte da pessoa, eu não posso dizer se é bom, se é ruim. Posso dizer se gosto ou não, aí é muito pessoal”.

Luciana comentou ainda as dificuldades que enfrentou ao longo da sua carreira musical e a vontade que já teve de desistir. “Ser artista no Brasil não é fácil. A gente passa por muitas fases... Não estou começando agora, mas também não estou naquele panteão de Alcione, Djavan. Então, esse meio de caminho para muitos artistas como eu, meu irmão, Simoninha, filhos de artistas, principalmente, e várias pessoas que fazem um trabalho legal, ainda vejo muita dificuldade”.

A entrevista completa de Luciana Mello no PodCringe pode ser acessada nos canais da RECORD e do Domingo Espetacular no Youtube, onde também estão disponíveis as demais edições desta temporada do podcast.