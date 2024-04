Domingo Espetacular |Do R7

Daniel Erthal mostra rotina como vendedor ambulante ao Domingo Espetacular No programa deste final de semana (7), ator revela por que decidiu vender cerveja em Copacabana (RJ) e abandonar sua carreira

Cansado de esperar por convites para atuar, Daniel Erthal decidiu que era hora de empreender e decidiu vender cerveja em Copacabana (RJ) Cansado de esperar por convites para atuar, Daniel Erthal decidiu que era hora de empreender e decidiu vender cerveja em Copacabana (RJ) (Reprodução/RECORD)

O Domingo Espetacular desta semana (7) traz uma entrevista com o ator Daniel Erthal, que foi uns dos assuntos mais comentados das redes sociais após viralizar com sua nova atividade: vendedor ambulante. Cansado de esperar por convites para atuar, ele decidiu que era hora de empreender e decidiu vender cerveja em Copacabana, um dos mais famosos bairros do Rio de Janeiro.

Ele recebeu a repórter Paloma Poeta em seu apartamento e abriu o jogo sobre a nova atividade, revelando que apesar do recente sucesso — após ser reconhecido nas ruas e ter conquistado milhares de seguidores e o apoio de antigos colegas — nem sempre o trabalho é fácil.

"Fugi muito do rapa, porque não estou com tudo certo, mas já está encaminhado o documento", afirma o artista. Ele também falou sobre o antigo sonho de ter o próprio negócio: “Eu empreendi na pandemia, fracassei. Empreendi mais uma vez, fracassei. E, agora, estou empreendendo novamente e tudo isso está acontecendo… Rasguei dinheiro com estratégias erradas”, desabafa Erthal, que também diz ter o sonho de ampliar o negócio.

No bate-papo, o ator ainda comenta sobre os problemas financeiros que enfrentou e explica que uma lesão no tornozelo o fez ganhar 15 kg.

Outros destaques

Há mais de 20 anos, uma mulher cruzou a vida do cantor Tiaguinho, muito antes de ele se tornar famoso. Mesmo sem conhecê-lo, ela o ajudou e o gesto de generosidade nunca foi esquecido pelo artista. Apesar disso, eles nunca mais se encontraram. Até que há alguns dias, o pagodeiro, que guardou para sempre em sua lembrança o apoio que recebeu de Isabel Cristina, fez um apelo nas suas redes sociais para voltar a vê-la: “Se você existir Isabel, entre em contato comigo, apareça em algum show meu, por favor. Se não, vou achar que é anjo real”. O pedido deu certo e ela respondeu ao artista. Agora, a repórter Fernanda Sanches acompanhou essa história emocionante.

O Domingo Espetacular também repercute mais um episódio envolvendo o ex-jogador Daniel Alves, acusado de agressão sexual. Em crise financeira, ele entrou na justiça contra um amigo para reaver diversos bens, como obras de arte, móveis, instrumentos musicais e até um carro, que somados valem uma verdadeira fortuna, mais de R$130 milhões. A reportagem é de Eric Klein.

No Japão, a correspondente Silvia Kikuchi entrevista Danyella Ayko, a mulher que viralizou depois de cantar "Voando pro Pará" em japonês. O sucesso foi tamanho que ela recebeu uma mensagem da própria Joelma.

O repórter Michael Keller encontra o vovô brasileiro, de quase 100 anos de idade, que bateu dois recordes mundiais de natação e conta o que ele faz para manter a energia e disposição que o ajudaram a se tornar uma máquina de conquistar títulos e medalhas na piscina.

O fim de ano foi marcado por graves acidentes envolvendo helicópteros. Os repórteres Patricia Ferraz e Lúcio Sturm acompanham os trabalhos de buscas pela aeronave que desapareceu na Serra do Mar, em São Paulo.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, vai ao ar às 19h45, na tela da RECORD.