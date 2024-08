Dedé Santana revela curiosidade sobre Silvio Santos no Domingo Espetacular deste final de semana (25) Programa da RECORD traz a entrevista exclusiva de Carolina Ferraz com o ator e comediante Domingo Espetacular|Do R7 23/08/2024 - 21h37 (Atualizado em 23/08/2024 - 21h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Domingo Espetacular traz entrevista de Carolina Ferraz com Dedé Santana Divulgação/RECORD

A edição deste final de semana (25) do Domingo Espetacular traz uma entrevista exclusiva de Carolina Ferraz com o ator e comediante Dedé Santana. Na última semana, o eterno ‘Trapalhão’ deu um susto em seus fãs. Ele passou mal pouco antes de uma apresentação em um circo em São José dos Campos (SP) e precisou de atendimento médico. O humorista, de 88 anos, fala pela primeira vez após o ocorrido e revela qual é seu real estado de saúde e o que provocou o mal súbito que teve na semana passada.

Durante a entrevista, Dedé ainda relembrou com carinho o começo de sua carreira no circo e os tempos de ‘Trapalhões’, ao lado do grande parceiro Didi. O comediante também fez questão de falar sobre Silvio Santos — que morreu no último dia 17 — e da relação de proximidade com o apresentador em uma época de sua vida. E mais: ele revela uma curiosidade sobre o comunicador!

Por onde anda Pedro Aguinaga?

Nos anos 1970, ele foi considerado o homem mais bonito do Brasil. Paloma Poeta entrevista Pedro Aguinaga e mostra como está hoje o ex-playboy que frequentava a alta sociedade brasileira e namorou as maiores estrelas da TV e do cinema naqueles tempos. Como é a vida desse homem, que hoje está com 74 anos, e foi acostumado com o luxo e admiração dos fãs?

Estreia: a vida no Polo Norte

Neste domingo (25) tem a estreia da série “O Homem do Gelo”, apresentada por Chicco Mattos, um brasileiro que vive no Ártico — a região do planeta mais próxima do Polo Norte. Ele mora num lugar onde a temperatura chega a 40 graus negativos. E ganha a vida fazendo registros de imagens espetaculares. No primeiro episódio da série especial, ele explica como é morar na capital mundial onde acontece o famoso fenômeno da aurora boreal.

‌



Produtos ilegais: saiba como identificar

O Domingo Espetacular revela a produção ilegal de sabão em pó, azeite e até bebidas que invadem o mercado nacional diariamente. Como criminosos falsificam produtos de marcas famosas e faturam alto vendendo gato por lebre. O repórter César Galvão revela que a polícia já prendeu três falsificadores no interior de São Paulo. Só que o problema é ainda mais sério: quem comanda esse mercado clandestino não passa mais do que dois dias na cadeia! O programa explica como se proteger e dá dicas para não entrar em uma fria.

Hora do Teste

Cuidado na hora do churrasco! Aquele bom e animado encontro em família pode terminar em acidente grave se não houver cuidados e prevenção. O repórter Lúcio Sturm testa as churrasqueiras: como usar o utensilio de forma segura, os riscos da utilização do álcool, e dicas para evitar explosões. Tudo isso no quadro Hora do Teste.

‌



Saiba mais:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45.