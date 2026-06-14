Desconvocados: Felipe Andreoli e Maurício Meirelles agitam o Domingo Espetacular Dupla estreia novo quadro neste fim de semana (14)

Maurício Meirelles e Felipe Andreoli estreiam novo quadro no Domingo Espetacular deste fim de semana (14) Montagem/R7

Quer melhor pedida que a dobradinha futebol e humor? O Domingo Espetacular entra no clima da Copa do Mundo neste fim de semana (14) e escala Felipe Andreoli e Maurício Meirelles para comandar o quadro Desconvocados.

A nova atração promete servir altas doses de entretenimento aos telespectadores, já que vâo rolar missões praticamente impossíveis e muito divertidas!

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Andreoli e Maurício Meirelles são velhos conhecidos, já estiveram juntos em mais de um programa de TV, e agora retornam em um momento especial para todo o país.

“O Maurício é uma força criativa que tira graça e humor de assuntos que a gente nem imagina. Quando surgiu a oportunidade de fazer esse quadro de entretenimento, divertido, a primeira pessoa em que pensei foi ele”, confidencia Andreoli.

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Eles chegaram a cobrir juntos a Copa da Rússia em 2018 e entregaram tudo! “Desde aquele período, sempre quisemos voltar a fazer outra cobertura do Mundial. Desta vez, deu certo. São várias as ideias, com a vantagem das estruturas atuais. Estamos muito empolgados”, revela Maurício Meirelles.

Diversão pura!

Meirelles vai às ruas dos Estados Unidos interagir com os torcedores fora dos estádios, com muito improviso e irreverência. Longe dos campos, o humorista tem que captar a emoção de quem é apaixonado pelo futebol e encontrar personagens curiosos, ao mesmo tempo em que precisa cumprir algumas tarefas nada fáceis.

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E sabe quem vai definir esses desafios? Andreoli! O parceiro vai acompanhar cada passo do colega direto dos estúdios da RECORD, em São Paulo. O apresentador também reage, com comentários afiados e bem-humorados, ao conteúdo produzido por Meirelles, criando uma dinâmica leve e divertida entre os dois.

“Podem esperar muita raça, graça e entrega”, assegura Meirelles, que ainda brinca com a situação: “Eu vou fazer essa função de não jornalista na Copa. Estarei nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira. Sou pé frio? Vamos descobrir lá”.

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Andreoli adianta: “A gente quer fazer um quadro que vai ser um grande teatro, uma grande brincadeira e diversão para as pessoas. Não esperem informação ou resultados. Vamos tentar trazer muito humor, descontração e leveza”.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Camila Busnello, vai ao ar às 18h30, na tela da RECORD.