Detalhes inéditos revelam falhas em acidente aéreo da Voepass

RESUMO DA NOTÍCIA Um ano após o acidente do voo 2283 da Voepass, investigações ainda não foram concluídas.

O acidente em Cascavel, Paraná, resultou na morte de 62 pessoas, levantando preocupações sobre a operação da companhia.

Depoimentos revelam jornadas exaustivas dos pilotos e falhas na manutenção das aeronaves.

A ANAC intensificou a fiscalização e suspendeu operações da Voepass após a tragédia.

Um ano após a queda do voo 2283 da Voepass, ocorrido na cidade de Vinhedo (SP), as investigações ainda não foram concluídas. O acidente resultou na morte de 62 pessoas e levantou preocupações sobre a operação dos aviões e procedimentos da companhia. Depoimentos de familiares e ex-funcionários destacam jornadas exaustivas dos pilotos e falhas na manutenção das aeronaves.

Imagens de câmeras de segurança mostram os momentos finais antes do embarque dos passageiros. Entre as vítimas estavam Maria e Renato Bartinique, que viajavam para o Rio de Janeiro. A investigação examina por que a emergência não foi declarada após uma falha no sistema de degelo da aeronave.

A ANAC intensificou a fiscalização após a tragédia, revelando milhares de voos irregulares pela Voepass. As operações foram suspensas em março e o certificado foi cassado em junho. Em nota, a Voepass afirma seguir padrões de segurança internacionais enquanto aguarda a conclusão das investigações para esclarecer as causas do acidente.

