Influenciador carioca vira 'amigão' das torcidas e bomba nas redes com bom humor nos estádios

Com criatividade e irreverência, o carioca Irwen Teixeira conquistou torcidas de todo o Brasil com uma ideia simples: se passar por "amigão" de qualquer torcedor. Na porta dos estádios, ele aborda fãs dos times chamando-os pelo nome estampado na camisa, como se fossem velhos conhecidos. A brincadeira caiu nas graças do público e viralizou nas redes sociais, unindo diferentes torcidas pelo bom humor.



