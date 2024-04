Domingo Espetacular acompanha o retorno aos palcos do cantor Nattanzinho O programa deste final de semana (17) também destaca o caso do ônibus sequestrado no Rio de Janeiro; veja os destaques

Alto contraste

A+

A-

o artista conta tudo sobre a recuperação de um edema nas cordas vocais o artista conta tudo sobre a recuperação de um edema nas cordas vocais (Divulgação/RECORD)

Exclusivo! O Domingo Espetacular deste final de semana (17), acompanha o retorno aos palcos de Nattanzinho. O cantor teve de se afastar dos shows por problema de edema nas cordas vocais e, após tratamento, revela como se sente agora: "Novo, novíssimo, reeducando o canto, aprendendo a cantar novamente da maneira certa, a falar da maneira certa". Nattanzinho também promete total dedicação ao público, "Um novo momento da minha carreira, a volta do Natan, as pessoas me abraçando. E ali eu vou me entregar, eu sempre me entrego", confessa.

O programa também destaca o caso do sequestrador que manteve 16 passageiros reféns na rodoviária do Rio de Janeiro, na última terça-feira (12). O ônibus estava de partida para Juiz de Fora, em Minas Gerais, quando um homem, armado, rendeu 16 reféns, sendo uma criança, seis idosos e nove adultos. No desfecho, duas pessoas se feriram - uma delas em estado grave. Quem é o sequestrador? Por que ele, que já era condenado por outros crimes, não usava tornozeleira eletrônica? Como está o refém baleado?

Outros destaques

E ainda no dominical, tem uma conversa com ator Douglas Sampaio e a ex- namorada e atriz Jennifer Oliveira. Ela acusou Douglas de agressão, mas o caso foi arquivado por falta de provas. "Ela não tem noção do quanto eu fui prejudicado e quantas pessoas me agrediram verbalmente ali, com palavras e tudo mais." Sampaio entrou com pedido de indenização contra a ex-namorada, mas foi arquivado, e também chegou a anunciar uma recompensa por informações sobre o paradeiro da atriz, que agora tem uma medida protetiva contra ele.

Em outra reportagem, a revista eletrônica entrevista o cantor Chitãozinho e o filho Enrico. O herdeiro se prepara para iniciar sua carreira na música sertaneja e não esconde a sensação de ser apoiado pelo próprio pai: "Ver um pai apoiar o filho em algo que o filho gosta, eu acho que não tem sensação melhor que essa.", conta, emocionado. Ele já gravou dez músicas e fará seu primeiro show acompanhado do pai que também subirá ao palco.

Continua após a publicidade

Confira:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado no Domingo Espetacular para não perder nada. O programa vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na tela da RECORD.