Domingo Espetacular apresenta cobertura especial das enchentes no Rio Grande do Sul Programa também traz uma entrevista exclusiva com Andrea Bocelli, que vem ao Brasil para celebrar três décadas de carreira com uma turnê pelo país

Guaíba ultrapassa cota de inundação em Porto Alegre (RS) (MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO – 03.05.2024)

O Domingo Espetacular traz, neste fim de semana (5), uma cobertura especial das chuvas e enchentes que têm causado caos em várias cidades do Rio Grande do Sul. O estado vive, provavelmente, o pior desastre natural de sua história, e o governador Eduardo Leite decretou estado de calamidade pública. Os repórteres Jairo Bastos, Lúcio Sturm e Romeu Piccoli mostram como esta tragédia está afetando os gaúchos. Eles destacam o drama dos desabrigados e histórias impactantes de sobreviventes, além da preocupação com aqueles que permanecem desaparecidos.

A equipe entrevista especialistas que explicam por que a região tem sofrido frequentemente com temporais tão intensos. E também mostra as medidas que estão sendo tomadas para abrigar a população e evitar novas tragédias. Os repórteres entram no ar ao vivo para trazer as informações mais recentes diretamente dos locais mais afetados.

Outros destaques

O programa também traz uma entrevista exclusiva com Andrea Bocelli, que completa 30 anos de carreira e virá ao Brasil celebrar essa longa trajetória de sucesso com uma turnê pelo país. Antes de chegar por aqui, o tenor italiano conversou com a correspondente Ana Paula Gomes, em Barcelona, na Espanha, onde se apresentou nesta semana.

Na entrevista, ele fala de como superou o medo dos palcos, de como é cantar ao lado do filho e revela a relação com artistas nacionais. “Eu amo o Brasil. Desde quando fazia piano bar e tocava músicas do Toquinho e Vinicius de Moraes. Todos os clássicos brasileiros que eu adoro”, diz o cantor.

O Domingo Espetacular também visita duas cidades, no interior de São Paulo e do Maranhão, ameaçadas por erosões gigantes. São buracos causados por um fenômeno conhecido como voçoroca, e que não param de crescer. Eles já engoliram casas e têm espalhado o medo entre a população. O repórter Raul Dias Filho fica à beira de um abismo de 80 metros de profundidade, o que equivale a um prédio de 20 andares, e conta o que é possível fazer para conter o avanço dessas crateras.

E ainda: a polêmica da dieta do osso, que virou moda entre famosos e anônimos que querem perder peso. Especialistas explicam se esses caldos realmente funcionam, ou fazem mal à saúde.

Não perca! O Domingo Espetacular , apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45, na tela da RECORD .