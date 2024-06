Domingo Espetacular entra na casa onde o cantor Nahim foi encontrado morto

Alto contraste

Durante as férias de Sérgio Aguiar,. Edu Ribeiro divide o comando do programa com Carolina Ferraz (RECORD/Edu Moraes)

No próximo fim de semana (16), o Domingo Espetacular entra com exclusividade na casa onde Nahim foi encontrado morto. O programa mostra os bastidores da investigação que tenta descobrir o que exatamente aconteceu durante a madrugada: o cantor teria caído ou pode ter sido empurrado? A reportagem especial de Fabiana Oliveira ainda traz as homenagens de parentes e amigos do artista que marcou uma geração. Confira, a seguir, outras atrações do programa.

Milionário: entrevista exclusiva com o cantor

O cantor, da histórica dupla com José Rico, recebe o Domingo Espetacular em sua casa. Milionário deu um susto nos fãs, há menos de um mês, quando sofreu um AVC e foi internado. Dias depois, ele precisou vir a público negar boatos de que havia morrido. Na entrevista à Patrícia Ferraz, ele conta detalhes dessa confusão, fala sobre a recuperação e diz que tem novidades na carreira!

Revelações do ex-personal de Gracyanne Barbosa

Gilson de Oliveira fala com exclusividade ao repórter Diogo Menezes. Ele revela se voltaria a ficar com a musa fitness, e dá detalhes do relacionamento que provocou a separação de Gracyanne e o cantor Belo.

Prova de inocência

O repórter Raul Dias Filho foi até Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, para contar a história do Helvécio dos Santos, 39 anos. Durante dois anos, ele esteve preso, injustamente, por homicídio duplamente qualificado. A ocorrência era de uma briga generalizada entre amigos que culminou na morte de um homem, em abril de 2021. Mas seus advogados reuniram uma série de provas para demonstrar ao judiciário a inocência do rapaz. O momento em que ele é finalmente absolvido foi gravado e emocionou o Brasil. A reportagem mostra o reencontro de Helvécio com os advogados, que ainda revelam como eles provaram a inocência do cliente.

É Hora do Teste: redes de proteção

As redes de proteção existem para garantir a segurança de crianças e animais de estimação. O quadro É Hora do Teste, com Lúcio Sturm, coloca o produto à prova: quais os limites desse equipamento? O repórter dá dicas para evitar acidentes e aponta os sinais de que elas precisam ser trocadas.

Golpe imobiliário

Nesta semana, o repórter César Galvão denuncia o golpe da falsa imobiliária. Os criminosos fraudavam contratos e negociavam falsos aluguéis, tudo sem o consentimento dos proprietários. Em alguns casos, eles venderam imóveis para outras vítimas, sem que os verdadeiros donos soubessem de nada. E mesmo identificados, eles continuam livres e enganando outras pessoas.

O Domingo Espetacular, com Carolina Ferraz e, por enquanto, Edu Ribeiro, vai ao ar todos os finais de semana, às 19h30, na tela da RECORD.