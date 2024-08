Domingo Espetacular entrevista a médica agredida por namorado; veja os destaques deste fim de semana (18) Programa também estreia a série ‘O Homem do Gelo’, sobre um brasileiro que vive no Ártico e mostra os desafios e belezas da região; não perca! Domingo Espetacular|Do R7 16/08/2024 - 19h59 (Atualizado em 16/08/2024 - 19h59 ) ‌



Acompanhe todas as emoções da entrevista no programa deste domingo (18) Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular deste final de semana (18) vai mostrar mais um caso chocante de violência contra a mulher. O programa traz o relato emocionante da médica Ana Cristina Benites do Nascimento, agredida brutalmente pelo namorado em sua própria casa, em Copacabana, bairro nobre do Rio de Janeiro, no dia 13 de julho.

A mulher, de 54 anos, teve traumatismo craniano, fratura na mandíbula e lesões na coluna e costelas. “Eu estive a beira da morte. Meus amigos falam - meus colegas médicos - você quase morreu”, revelou em entrevista para repórter Quézia Oliveira.

A médica só conseguiu fugir porque destrancou a portado banheiro com ajuda da tampa de uma caneta, acaba de ter alta do hospital e conta o horror que viveu sob o poder de João Phelippe de Souza Melo. O namorado de Elaine foi preso e deve responder por roubo, sequestro e cárcere privado, lesão corporal gravíssima e violência doméstica contra mulher.

Após ter alta e se recuperando dos ferimentos, ela desabafa sobre a violência que sofreu durante todo o relacionamento: “Eu me calei cinco vezes. Fico pensando que ele ia mudar. Ele não mudou. Essas pessoas não mudam. Só pioram até te matar”.

Menino Imã

O repórter Mauro Junior foi até a Croácia para mostrar como está, hoje, o jovem que ficou famoso em todo o planeta como o Menino Imã. Aos seis anos, Ivan intrigou o mundo com a estranha capacidade de manter objetos de metal presos ao corpo. Mas e agora, 13 anos depois, será que ele ainda tem os antigos “poderes”?

Isabel Veloso: haters criticam gravidez da influenciadora

O programa conta uma história que chamou a atenção do país esta semana. A jovem influenciadora isabel Veloso, de 19 anos, usa suas redes sociais para falar sobre como convive com o câncer, que segundo ela, entrou em estágio terminal. Em cuidados paliativos, ela decidiu realizar alguns sonhos, como casar em uma linda cerimônia. Pouco tempo depois da união, a surpresa que chocou os seguidores, ela anunciou que está esperando um filho. A repórter Paolla Vianna entrevista a influenciadora, que comenta os ataques que tem sofrido. E conversa com especialistas que explica como isso é possível e quais os riscos para Isabel e a criança.

Estreia: a vida no Polo Norte

Tem a estreia da série O Homem do Gelo, apresentada por Chicco Mattos, um brasileiro que vive no Ártico - a região do planeta mais próxima do Polo Norte. Ele mora num lugar onde a temperatura chega a 40 graus negativos. E ele ganha a vida fazendo registros de imagens espetaculares. No primeiro episódio da séria especial, ele explica como é morar na capital mundial da famosa aurora boreal.

Quadrilha das Perucas

Ainda na revista eletrônica, as táticas da quadrilha das perucas para enganar clientes desatentos. Uma simples ida ao banco pode se transformar em um pesadelo. As armadilhas vão de funcionários falsos até a disfarces improvisados. O repórter Lucio Sturm explica como as vítimas são convencidas a colaborar com os bandidos.

Acompanhe! O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar todos os finais de semana às 19h45, na tela da RECORD.