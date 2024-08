Domingo Espetacular entrevista filha mais velha de Faustão e mostra o sertanejo Bruno em parceria inédita com o filho neste Dia dos Pais (11) E mais: Naiara Azevedo abre o jogo e revela detalhes do novo relacionamento após o conturbado divórcio: “Coração ocupadíssimo” Domingo Espetacular|Do R7 09/08/2024 - 20h43 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h44 ) ‌



No comando do programa, Sérgio Aguiar e Carolina Ferraz apresentam as importantes notícias RECORD/Edu Moraes

O Domingo Espetacular deste final de semana (11) entrevista, com exclusividade, a filha mais velha de Faustão. Aos 25 anos, Lara, que é cantora, vem chamando a atenção dos fãs pela voz afinada. Fruto do primeiro casamento do apresentador, recentemente ela lançou um trabalho, revelando talento também como compositora. Lara tem um álbum, Faíscas, disponível nas plataformas digitais, e se prepara para lançar uma coletânea de músicas inéditas. Ela recebeu a repórter Ingrid Griebel para falar sobre esse momento da carreira, além de comentar o recente anúncio de noivado com Julinho Casares e o processo de recuperação do pai.

Na entrevista, Lara conta como foi sua estreia na televisão, no programa que marcou a despedida do pai da Band, no final de 2023. Na ocasião, Faustão comentou que nunca tinha ouvido a primogênita cantar e ficou emocionado. “Eu estava muito nervosa. Não só por ser a primeira vez me apresentando, mas por ser a última vez dele na TV”, lembra ela.

A artista também fala sobre a recuperação de Fausto Silva após o transplante. “Eu só posso dizer que está tudo bem. A gente está bem, meu pai está bem, ele está se recuperando”, afirma Lara.

Dia dos Pais com nova dupla sertaneja: Bruno e seu filho Enzo

Tem um encontro especial nesse domingo que celebra os pais. O sertanejo Bruno, que faz sucesso ao lado do parceiro Marrone, agora canta com o filho Enzo Rabelo, de apenas 16 anos. Juntos, eles acabam de lançar uma música, Pai, por quê, que promete emocionar os fãs com a letra sensível e a conexão especial entre dos dois.

Na entrevista com a repórter Taynara Figueiredo, o herdeiro do cantor fala sobre como é ser filho de uma das maiores vozes da música sertaneja. E Bruno comenta como é acompanhar a carreira do filho que escolheu seguir seus passos. “O Brasil inteiro conhece o Enzo. Onde eu chego as pessoas mandam abraço para o Enzo”, conta o cantor, cheio de orgulho.

O novo amor de Naiara Azevedo

Após as polêmicas que cercaram o fim de seu casamento, marcado por uma denúncia de violência doméstica, Naiara Azevedo revela que está cheia de planos na vida pessoal e profissional. O programa mostra, nos arredores do rio Araguaia, os bastidores da gravação do novo DVD da cantora, que reúne artistas famosos e grandes nomes da música, como Roberta Miranda e Rio Negro & Solimões.

Nesse belo cenário, Naiara abre o coração à repórter Tainá Farfan e apresenta o novo namorado. O programa vai contar tudo sobre o atual amor da cantora. “Você perguntou no barco como estava meu coração, ele está preenchido. Olha o tamanho dele! Coração está ocupadíssimo, graças a Deus”, revela a sertaneja.

Na vida profissional, ela comenta como está sendo administrar a própria carreira: “Muitas vezes eu gravei, e fiz algumas coisas, que não eram algo que eu curtia tanto. E hoje vou fazer, de fato, o que sempre tive vontade de fazer”.

Paulo Betti desabafa sobre afastamento da TV

E tem mais entrevista exclusiva no Domingo Espetacular! A repórter Paloma Poeta conversa com o ator Paulo Betti, que recebe a equipe em sua casa para falar da carreira e dos desafios da profissão de ator.

Aos 71 anos e fora da televisão, ele se queixa da falta de oportunidades e convites de trabalho. “Eu acho que é um erro não escalar os velhos, porque os velhos adoram novelas. As pessoas mais velhas assistem muita novela. E gostam de se ver. Gostam de ver seus problemas retratados. Acho que tem algo bom aí, tem gente bobeando aí na pesquisa”, analisa.

Apesar de perceber esse preconceito, ele garante que está muito bem e com muita disposição para atuar: “Estou me achando! Numa pequena lua de mel comigo mesmo. Estou adorando. Fiz a minha peça em 16 cidades. Uma por noite”.

A tragédia do voo 2283

O programa apresenta uma cobertura especial sobre o acidente com avião da Voepass Linhas Aéreas que caiu em Vinhedo (SP). O voo, que saiu de Cascavel (PR) em direção ao aeroporto de Guarulhos (SP), sofreu uma queda em um bairro residencial matando 57 passageiros e quatro tripulantes. A equipe do programa vai até o local da tragédia, conversa com testemunhas e conta o drama das famílias das vítimas e as histórias de quem por pouco não embarcou na aeronave.

Acompanhe! O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h30, todo final de semana, na tela da RECORD.