Domingo Espetacular estreia o quadro ‘Desafio da Pesada’ neste final de semana (14)

Sidney Leonel, o Gordão da XJ, participa do quadro 'Desafio da Pesada' Divulgação/RECORD

Em 2008, o repórter Michael Keller conheceu os irmãos Márcio e Marcelo que, juntos, chegaram a pesar quase meia tonelada. Eles ficaram nacionalmente conhecidos como “Os Gêmeos da Pesada”, nome que deu origem ao quadro do Domingo Espetacular que acompanhou a batalha da dupla em busca de um estilo de vida mais saudável. Mais de 15 anos depois, Keller irá usar a experiência que acumulou abordando o tema obesidade, para seguir, no mesmo programa, a jornada de emagrecimento do influenciador digital Sidney Leonel, o Gordão da XJ, no “Desafio da Pesada”, que estreia neste final de semana (14).

O jovem, de apenas 20 anos, convive com a obesidade desde criança. Aos 11 anos, já pesava 100kg. Aos 15, 150kg. Nos cinco anos seguintes, mais que dobrou essa marca que, hoje, ultrapassa os 300 kg. “O Desafio da Pesada é uma oportunidade muito importante para mim. Estou tendo a chance de influenciar e ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu”, diz o influenciador.

“A partir da história do Gordão da XJ, o quadro tem a missão de levar informação e esclarecimentos sobre os riscos da obesidade, um problema de saúde pública que afeta não só o Brasil, mas a população mundial. Vivemos uma verdadeira epidemia que precisa ser combatida”, explica Keller.

“Ele será acompanhado, durante o processo, por uma equipe multidisciplinar, com vasta experiência no assunto, que irá ajudá-lo nesse processo e trazer orientações importantes ao público”, afirma o repórter.

Dentre os profissionais que apoiam Gordão da XJ, estão o educador físico e influenciador fitness Renato Cariani, a nutricionista Tatiane Martines e o cirurgião do aparelho digestivo Pedro Luiz Bertevello.

Os mais de 300 kg de Gordão da XJ o ajudaram a fazer fama na internet, os vídeos em que ele se equilibra em motos pequenas, como a XJ, viralizaram e atingiram milhares de visualizações, mas também preocuparam seus amigos, um grupo que inclui famosos como o jogador Neymar.

Engordando cada vez mais, eles decidiram entrar em ação. Um deles, o influenciador Chrys Dias, propôs a ele alguns desafios para incentivá-lo a baixar os números da balança. Um desafio que, até então, estava restrito aos seus seguidores das redes sociais, mas que, agora, chega à TV.

O público da RECORD vai conferir periodicamente cada etapa do processo e também torcer por Gordão da XJ. Porque, além de recuperar a saúde e a autoestima, a cada meta alcançada, ele recebe prêmios: primeiro um carro importado e, depois, uma casa, avaliada em R$ 1,5 milhão. Mas, para isso, ele precisa, até o final do ano, atingir o peso exigido para que possa se submeter à cirurgia bariátrica, 270 kg, o que equivale a uma perda total de 80 kg.

No primeiro episódio do Desafio da Pesada, Michael Keller faz um perfil do Gordão da XJ, contando a história do garoto, de origem humilde, que nasceu em Sapopemba, extremo da Zona Leste de São Paulo (SP).

O repórter revela por que esses prêmios são importantes para o influenciador, que hoje acumula quase dois milhões de seguidores nas redes sociais, e está mudando a vida de toda a família, com os rendimentos que recebe produzindo conteúdo de humor.

Um jovem que cuida de todos ao se redor, mas que, agora, também irá olhar para si mesmo. “Entrei nessa luta para mostrar que é possível. Se eu posso, todo mundo pode. Obrigado Domingo Espetacular, estamos juntos nessa guerra!”.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h30, na tela da RECORD.